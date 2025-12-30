Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关首与南美地区当局签互认安排 加强与秘鲁商贸合作

突发
更新时间：21:16 2025-12-30 HKT
发布时间：21:16 2025-12-30 HKT

海关关长陈子达今日（30日）在香港海关总部大楼，以线上线下模式签订香港海关与秘鲁海关税务总局关于各自「认可经济营运商（AEO）计划」的互认安排，秘鲁驻港总领事Enrique Carlos Cardenas Arestegui亲身到场出席签署仪式，而秘鲁海关税务总局局长Javier Franco Castillo及秘鲁海关税务总局副局长Carlos Adrianzen则在线上见证整个过程。签署完毕后，海关关长陈子达随即与秘鲁驻港总领事Enrique Carlos Cardenas Arestegui交换签署文本。

是次与秘鲁海关税务总局签订的互认安排是香港海关首份与南美地区当局签署的互认安排，标志着两地以至南美地区在加强商贸合作方面迈出重要的一步。此互认安排将进一步促进两地合法跨境货物流通，并有效提升双方企业在国际市场的竞争力。

海关关长陈子达与秘鲁驻港总领事Enrique Carlos Cardenas Arestegui出席签署仪式。海关fb图片
「香港AEO计划」于2012年正式推行。是次与秘鲁签订的互认安排使香港与其他海关组织签订的互认安排增至18份。其余17个已与香港签订互认安排的海关组织包括中国内地、印度、韩国、新加坡、泰国、马来西亚、日本、澳洲、新西兰、以色列、加拿大、墨西哥、印尼、中国澳门、巴林、南非及沙特阿拉伯。在互认安排下，两地AEO可享受由两地海关提供的通关便利措施，包括减少查验和优先清关。

香港海关将继续优先与「一带一路」经济体，包括东南亚国家联盟和海湾阿拉伯国家合作委员会成员国、非洲、以及南美洲国家商讨互认安排，以进一步拓展互认安排网络。 

