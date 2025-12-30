马湾居民巴士爆玻璃 外佣遭碎片溅伤手 居民：潜藏危机在身边

往来马湾至荃湾的NR331S居民巴士今日（30日）早上发生爆玻璃事故，一块近中门闸的玻璃突然爆裂，一名外佣遭碎片溅中，手指受伤流血。有居民怀疑巴士的玻璃老化所致，而车上没有任何急救用品，外佣得不到任何支援，形容「潜藏危机在身边」。

有居民于facebook发文，指今早近11时一辆NR331S巴士驶至荃湾大河道天桥时，一块近中门闸的玻璃突然爆裂，未知原因，碎片溅中坐在旁边的外佣手指，直指车上没有任何急救用品，外佣得不到任何支援，形容「潜藏危机在身边」。根据该名居民上载的相片所见，玻璃碎片散落车厢，无论地上及座位都布满大大小小的碎片。

其后有居民表示，平日在繁忙时间有人会将婴儿车放在中门闸附近，如果今次的伤者是婴儿，后果不堪设想，另有人认为巴士营运商阳光巴士需向居民交代事件，「必须要阳光巴士作出赔偿，他们是有买保险的」、「有需要可以即场要求白车，亦都可以同返相关负责巴士公司反映后续支援。」、「好夸张」、「车太旧」。

翻查资料，NR331线来往马湾（珀欣路）及荃湾站，由马湾乡事委员会委托由阳光巴士营运。《星岛头条》正就事件向阳光巴士查询。

一块近中门闸的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片

外佣被玻璃碎溅伤。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片

