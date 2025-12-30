Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马湾居民巴士爆玻璃 外佣遭碎片溅伤手 居民：潜藏危机在身边

突发
更新时间：17:06 2025-12-30 HKT
发布时间：17:06 2025-12-30 HKT

往来马湾至荃湾的NR331S居民巴士今日（30日）早上发生爆玻璃事故，一块近中门闸的玻璃突然爆裂，一名外佣遭碎片溅中，手指受伤流血。有居民怀疑巴士的玻璃老化所致，而车上没有任何急救用品，外佣得不到任何支援，形容「潜藏危机在身边」。

有居民于facebook发文，指今早近11时一辆NR331S巴士驶至荃湾大河道天桥时，一块近中门闸的玻璃突然爆裂，未知原因，碎片溅中坐在旁边的外佣手指，直指车上没有任何急救用品，外佣得不到任何支援，形容「潜藏危机在身边」。根据该名居民上载的相片所见，玻璃碎片散落车厢，无论地上及座位都布满大大小小的碎片。

其后有居民表示，平日在繁忙时间有人会将婴儿车放在中门闸附近，如果今次的伤者是婴儿，后果不堪设想，另有人认为巴士营运商阳光巴士需向居民交代事件，「必须要阳光巴士作出赔偿，他们是有买保险的」、「有需要可以即场要求白车，亦都可以同返相关负责巴士公司反映后续支援。」、「好夸张」、「车太旧」。

翻查资料，NR331线来往马湾（珀欣路）及荃湾站，由马湾乡事委员会委托由阳光巴士营运。《星岛头条》正就事件向阳光巴士查询。

一块近中门闸的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片
一块近中门闸的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片
一块近中门闸的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片
一块近中门闸的玻璃突然爆裂，碎片散落一地。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片
外佣被玻璃碎溅伤。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片
外佣被玻璃碎溅伤。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片
外佣被玻璃碎溅伤。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片
外佣被玻璃碎溅伤。fb「Park Island Friends 珀丽湾快乐群组」图片

