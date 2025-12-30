中环威灵顿街货车撞歪路牌成艺术品 市民游客无惧堕下风险 竟变打卡热点

今日有网民上载一段短片，一部载有玻璃窗等建筑材料的大货车，驶至中环威灵顿街及砵典乍街交界时，疑因车身过阔，载着的玻璃又突出车身，以致货车驶过时，要夹硬前进，结果建筑材料撞到路边的「威灵顿街」路牌。路牌逐渐倾斜，至45度角才「止步」，路牌倾斜期间，行人仍无惧路牌堕下，依然掂行掂过，最后货车离开现场，被撞歪的路牌却成景点，路过的市民及游客围观并摆甫士拍照，在网上引来热议。

有网民指「变咗旅游景点」、「秒变打咭位」，亦有网民理性分析「犀利在架车好明显唔够位行格（夹）硬过时，周围路人仍然好似npc咁继续走自己条路….唔到地下爆开都唔识停」、「撞到个指示路牌好彩，如果撞到个水龙头就大镬」、「一阵跌落来个下有人受伤就大件事」、「佢撞到政府公物唔报，点追究？」

然而，看来被撞斜路牌成景点是「期间限定」，今日（30日）早上约9时，已有数名工人到场维修，将路牌重新竖直，回复旧观。