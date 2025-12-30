水警海关联合行动大澳检48万支私烟市值210万 扣涉案货车

警方怀疑近日有人在大澳一带进行走私活动，经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、港外警区特遣队、水警西分区联同海关海域联合特遣队人员昨晚（29日）在大澳一带进行反走私行动。



行动中，人员发现一艘没有亮起航行灯的可疑快艇靠泊在大澳龙盛街一带的岸边，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上一辆货车上，随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港西面水域逃去。



水警人员展开追截，但涉案快艇最终逃离香港西面水域往内地方向驶去。警方在涉案货车检获48万支怀疑私烟，估计市值约210万元，同时扣查涉案货车。案件由海关人员继续跟进调查。



根据《应课税品条例》，烟草属应课税品。任何人进口、处理、管有、售卖或购买私烟，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁七年。