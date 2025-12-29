Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

咖啡粉包装作掩饰 行李藏231万元K仔 马来西亚抵港26岁男被捕

突发
更新时间：23:36 2025-12-29 HKT
发布时间：23:36 2025-12-29 HKT

海关周日（28日）在香港国际机场侦破一宗行李藏毒的贩毒案件，检获约4.6公斤怀疑氯胺酮，估计市值约231万元。

海关指，一名26岁的男旅客昨日从马来西亚吉隆坡飞抵本港。海关人员清关时，在其寄舱行李内发现该批藏于咖啡粉包装袋内的怀疑氯胺酮，该名人士随即被捕。

被捕人士已被控一项贩运危险药物罪，案件将于明日（31日）在西九龙裁判法院提堂。

海关指，会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

海关称，会继续根据风险管理的原则，重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，确保有效打击跨境贩毒活动。根据《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款五百万元及终身监禁。

