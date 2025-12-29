Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔女子声称不满牛肉质素 大闹火锅店乱扔碗碟 再反抗警员遭喷椒制服｜有片

突发
更新时间：22:50 2025-12-29 HKT
发布时间：22:50 2025-12-29 HKT

大埔一间火锅店上周六（12月27日）发生激烈纠纷，一名37岁女顾客疑不满牛肉质素，失控乱扔碗碟，令一名女职员受伤。有2男1女警员到场处理时，女子继续激动，并以「男女授受不亲」等借口拒绝合作。警员试图上手铐将她拘捕时，女子更激烈反抗，最终被按地及施胡椒喷雾制服。

网上流传事发时片段，可见当时女子在餐厅向2男1女警员大吵大闹，附近食客好奇张望，甚至举机拍摄，商场职员则在旁协助维持秩序。期间，女子说话犹如连珠炮发，不给予警员回答机会，又声称「男女授受不亲㖞」。其后，一名男警厉声表示该女子扔烂碗碟及袭击职员，涉嫌行为不检，其后警员们遂向女子上手铐。

上手铐之际，女子突然激烈反抗，警员们因而将女子按在地上，不断要求女子冷静。然而女子仍继续手脚乱舞拒绝合作，枱櫈被推开一片狼藉，警员见状便施胡椒喷雾。片段最后，虽然女子已未有太大动作，但嘴上仍不饶人粗口横飞，大叫「喷咁多」、「全世界都屈X我」。

据了解，事发于12月27日下午2时半大埔超级城内一间连锁火锅店，一名37岁女顾客怀疑不满牛肉质素，在店内乱扔碗碟，期间一名53岁女职员被波及右手受伤疼痛。警员接报到场，用胡椒喷雾和手铐将女子制服，并以「公众地方行为不检」、「普通袭击」及「拒捕」等罪将她拘捕带走，至于伤者则拒绝送院。目前大埔警区刑事调查队正跟进案件。
 

