警方长假期海陆空动员 打击西贡将军澳爆窃案

警方留意到，市民大多于圣诞假期外出欢度佳节，其间住所有机会让贼人有机可乘。有见及此，将军澳警区及西贡分区人员于12月24日起展开代号「卷声」的跨部门反爆窃行动，而有关行动将会在除夕及新年假期期间持续。

将军澳警区及西贡分区军装巡逻小队、特遣队、野外巡逻队、东九龙总区机动部队、警民关系组及东九龙总区防止罪案办公室将联合打击爆窃，巡查区内爆窃黑点、搜查山上隐蔽位置，及窃匪可能匿藏的地方，以及在不同时段设立路障截查可疑车辆。人员亦向村民派发单张，提醒他们离家前锁好门窗。警察小型无人机队及政府飞行服务队在高空侦察，配合地面人员行动，水警东分区人员亦在沿岸海面作巡逻。

将军澳警区一直透过「岭堡行动」的社区计划，提高乡郊居民的防罪意识。该计划设有24小时专线及即时通讯软件发放防罪资讯，成员包括特遣队人员、村代表、屋苑物管，以及不同乡村的村民等。警方通过通讯软件，将罪案相关的资讯第一时间传达给村民，提升他们的警觉性。村民如遇到可疑人士或怀疑罪案发生，亦可以透过通讯软件传达给警方，建立一个完善的防罪网络。

警方将继续与社区维持紧密沟通，防止及打击爆窃案件，保障市民的生命财产。警方鼓励巿民及物管保安人员与警方保持紧密联系，并加强住宅保安及防盗措施，妥善保管贵重财物，以免让匪徒有机可乘。

警方呼吁将军澳及西贡区的居民，如遇到可疑人士或怀疑罪案发生，请致电将军澳警区特遣队热线6277 4500或西贡分区报案室3661 0999提供资料。市民如遇危急情况，则应立即致电999报警求助。