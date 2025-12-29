Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关截查澳洲空运抵港零食 揭靴袜内藏13只走私活蜥蜴

突发
更新时间：19:27 2025-12-29 HKT
发布时间：19:27 2025-12-29 HKT

香港海关透过风险评估，上周六（12月27日）检查一批由澳洲进口至香港，报称载有零食的空运货物。经检查后，关员揭发包裹内藏有13只活蜥蜴，怀疑是受管制濒危物种，约值9.2万元。这批活蜥蜴收藏在三对靴子中，被袜或布包裹。目前案件已转交渔护署跟进。

海关强调，根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法。一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

海关呼吁，市民可透过海关24小时热线182 8080、网上表格、或举报罪案专用电邮（[email protected]），举报怀疑走私活动。

