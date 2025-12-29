珍惜生命｜屯门29岁情困男堕楼亡 同住胞弟揭发惜太迟

屯门青山公路新墟段11至17号嘉华大厦，今日（12月29日）上午8时15分，一名29岁姓林男子被发现倒卧大厦平台，多处骨折重创，其同居胞弟发现后大惊报案。警方消防接报赶至，当场证实男子不治，相信他由住所高处堕下。

据悉，事主与胞弟2022年开始同住上址，昨日（11月28日）深夜，事主曾向胞弟表达受感情问题困扰，情绪低落，两人遂倾谈至今日凌晨两时才各自休息。岂料至今早，胞弟起床未见兄长，见客厅窗户打开，揭发悲剧。

此为本港今早一小时内揭发两宗堕楼悲剧之一。沙田水泉澳邨城泉楼，今日（12月29日）早上9时15分一名保安报案，发现一名38岁男子倒卧一楼平台，救护员接报赶至，当场证实事主气绝身亡。

相关报道：珍惜生命│沙田38岁男子水泉澳邨堕毙 疑堕楼两日才被发现

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk