香港海关率领⾹港AEO代表团赴珠海 出席三地海关政策联合说明会

更新时间：18:18 2025-12-29 HKT
发布时间：18:18 2025-12-29 HKT

香港海关本月16日率领香港AEO代表团到珠海出席由海关总署举办的「内地与香港、澳门海关AEO政策联合说明会」。是次活动吸引来自香港、粤港澳大湾区400多间企业，接近500名代表参与。

内地海关总署报道，AEO是「Authorized Economic Operator」的缩写，中文译为「经认证的经营者」。 AEO制度是世界海关组织主导的制度性安排，各国家或地区海关依守法经营状况，对其经营主体分类，对AEO企业给予优先通关便利。

香港海关助理关长吴镇华出席说明会。香港海关FB图片
香港海关助理关长吴镇华出席说明会。香港海关FB图片

香港海关表示，会上海关总署企业管理和稽查司副司长齐溟、香港海关助理关长吴镇华、澳门海关助理关长叶华钊分别介绍三地AEO计划制度及最新发展，并于现场接受企业提问及互动交流。期间，香港海关代表亦介绍了香港AEO计划包括其认证标准及互认合作安排等内容。

是次活动是香港海关继去年率领 AEO代表团到「中国海关AEO实训基地（深圳）」后，再度带领企业参与内地AEO活动，持续推动香港企业与内地海关交流，更为香港企业提供直接了解内地海关最新AEO政策的桥梁。

未来，香港海关会持续率领企业走进内地，了解其最新AEO政策及进行交流与合作，为业界提供最好的AEO交流平台。

香港海关FB图片
香港海关FB图片

 

 

