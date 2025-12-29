Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗毒品快餐车倒后撞警车 警一度擎枪 两男女被捕 检依托咪酯

突发
更新时间：17:56 2025-12-29 HKT
发布时间：17:56 2025-12-29 HKT

今（29日）午4时44分，一辆西九龙冲锋队警车发现一辆私家车形迹可疑，尾随伺机截查，私家车驶近南昌街灯口依灯号停车，警员决定「收网」落车调查。

岂料，私家车突然高速倒后，撞到警车左边车尾身，私家车横亘路中，司机跳车逃走，警员一度擎枪制止，最终在通州街公园擒获涉事司机，车上女乘客亦被捕，被捕男女均年约二十多岁。警员事后在车上发现数十粒「依托咪酯，俗称太空油」，相信涉事私家车为毒品快餐车。

 

运输署公布，因突发事件，通州街(往油麻地方向)介乎桂林街与南昌街之间的全线现已封闭。驾驶人士请考虑改用其他道路。现时上址交通繁忙。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
01:36
陈庭欣认与富商杨振源分手 缺席男友生日会早暗示八年情断 公开分手原因：不涉第三者
影视圈
17分钟前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
37分钟前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路 港女术后满地血迹极吓人
05:50
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路　港女术后满地血迹极吓人
申诉热话
10小时前
天气︱终于冻！天文台料周六市区气温仅11°C 一区低见5°C 惟12月无寒冷警告势破26年纪录
社会
5小时前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
2025-12-28 16:00 HKT
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
02:50
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
社会
11小时前
香港养车=水鱼？网倡「北上养车」新玩法 3大好处引激辩 网民指忽略1最大盲点｜Juicy叮
香港养车=水鱼？网倡「北上养车」新玩法 3大好处引激辩 网民指忽略1最大盲点｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
4小时前