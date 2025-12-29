深水埗毒品快餐车倒后撞警车 警一度擎枪 两男女被捕 检依托咪酯

今（29日）午4时44分，一辆西九龙冲锋队警车发现一辆私家车形迹可疑，尾随伺机截查，私家车驶近南昌街灯口依灯号停车，警员决定「收网」落车调查。

岂料，私家车突然高速倒后，撞到警车左边车尾身，私家车横亘路中，司机跳车逃走，警员一度擎枪制止，最终在通州街公园擒获涉事司机，车上女乘客亦被捕，被捕男女均年约二十多岁。警员事后在车上发现数十粒「依托咪酯，俗称太空油」，相信涉事私家车为毒品快餐车。

运输署公布，因突发事件，通州街(往油麻地方向)介乎桂林街与南昌街之间的全线现已封闭。驾驶人士请考虑改用其他道路。现时上址交通繁忙。