深水埗毒品快餐车倒后撞警车 警一度擎枪拘3男女 检依托咪酯大麻

突发
更新时间：08:50 2025-12-30 HKT
发布时间：17:56 2025-12-29 HKT

西九龙冲锋队周一（29日）下午在深水埗侦缉毒品快餐车时，遇上惊险场面。警员发现可疑私家车跟踪，收网截查之际，司机竟倒后撞向警车企图逃走，最终失控横亘路中。车上一对男女弃车逃窜，警员追捕期间一度擎枪，最终擒获两人，并在车内检获27粒怀疑含「依托咪酯」电子烟弹、约19.49克的怀疑大麻草、438克的怀疑大麻精、及一支怀疑含有依托咪酯的电子烟，毒品总市值约70800港元。

事发于29日下午4时许，西九龙冲锋队警车巡逻期间， 在深水埗发现一部私家车形迹可疑，遂尾随伺机截查。至通州街及南昌街交界灯位时，警员决定「收网」落车截查。

 

岂料，私家车突然高速倒后，试图避开前车逃走，期间撞及警车，因而失控横亘路中，司机乘客遂弃车逃走。其中女乘客当场被捕，至于男司机则在通州街公园一带被擒获。据悉，追截过程中有警员一度擎枪。

经调查后，姓刘(26岁)男司机及18岁姓陈女乘客，涉嫌「贩运危险药物」被捕。刘男同时涉嫌「危险驾驶」、「驾驶没有展示P字牌的车辆」、「驾驶时没有第三者保险」被捕。姓龚（48岁）男车主于同日晚上被捕，涉嫌「串谋贩运危险药物」。所有被捕人现正被扣留调查。案件由深水埗警区重案组跟进。

警方现场搜证期间，通州街往油麻地方向介乎桂林街与南昌街之间的全线封闭，交通繁忙。

