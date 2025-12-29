Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗毒品快餐车倒后撞警车 警一度擎枪拘两男女 检依托咪酯

突发
更新时间：17:56 2025-12-29 HKT
发布时间：17:56 2025-12-29 HKT

西九龙冲锋队今日（29日）下午在深水埗侦缉毒品快餐车时，遇上惊险场面。警员发现可疑私家车跟踪，收网截查之际，司机竟倒后撞向警车企图逃走，最终失控横亘路中。车上一对20余岁男女弃车逃窜，警员追捕期间一度擎枪，最终擒获两人，并在车内检获数十粒怀疑「依托咪酯」毒品。

事发于今日下午4时许，西九龙冲锋队警车巡逻期间， 在深水埗发现一部私家车形迹可疑，遂尾随伺机截查。至通州街及南昌街交界灯位时，警员决定「收网」落车截查。

岂料，私家车突然高速倒后，试图避开前车逃走，期间撞及警车，因而失控横亘路中，司机乘客遂弃车逃走。其中，女乘客当场被捕，至于男司机则在通州街公园一带被擒获。据悉，追截过程中有警员一度擎枪。

被捕男女均年约20多岁。警员事后在车上发现数十粒「依托咪酯」，怀疑涉事私家车为毒品快餐车。目前案件仍在调查，警方现场搜证期间，通州街往油麻地方向介乎桂林街与南昌街之间的全线封闭，交通繁忙。

