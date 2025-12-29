Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角麦花臣球场八旬翁吸烟惹不满 64岁男争执打斗后送院不治

突发
更新时间：17:55 2025-12-29 HKT
发布时间：17:36 2025-12-29 HKT

旺角奶路臣街麦花臣球场，今日（12月29日）上午11时许，一名64岁姓张男子被途人发现倒卧球场内，嘴及鼻受伤并不省人事，救护员接报赶至将他送广华医院抢救，可惜回天乏术。警方经调查后，拘捕一名涉案80岁姓梁老翁。目前案件暂被列作「在公众地方打斗」，由旺角警区重案组第二队跟进。

消息指，警员案发后随即翻查闭路电视，发现事主较早时曾与另一名老翁打斗，期间老翁用外套拍向事主，令事主向后跌倒昏迷。警员其后在球场搜索，发现并拘捕涉案老翁，老翁承认自己当时在游乐场内食烟，因而与事主争吵，继而动武。现场所见，麦花臣球场已经禁烟，场内有不少禁烟告示和横幅。

