红磡马头围道女途人挨九巴撞 卷车底重创送院不治

土瓜湾马头围道176号近庇利街对开，今日（12月29日）下午3时许，一名20多岁女途人被85线九巴撞倒，卷入车底重创昏迷，大批途人目睹后报案求助。警方消防接报赶至，将伤者救出送伊利沙伯医院抢救，可惜至下午4时许不治。

女途人疑冲灯过路 挨撞卷车底亡

据了解，当时巴士按交通灯号行驶，女途人则有亲属陪同，期间女途人突然沿斑马线自行步出马路，女车长收掣不及酿成意外。女途人挨撞后，身上血迹斑斑，送院时需要被安上自动心外压机，惜最终回天乏术。

现场所见，大批警员事后在场调查意外原因，并向九巴女车长及伤者同行女亲属了解事发情况；九巴车底遗留一副眼镜，相信为伤者物品；另外马头围道往尖沙咀方向近庇利街一度全线封闭，交通繁忙。