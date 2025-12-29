珍惜生命│湾仔酒店内地女住客浴缸鎅手 当场身亡

湾仔道209-219号一间酒店，今（29日）下午2时25分有女职员报警，指一名36岁姓刘内地女住客在房间的浴缸内鎅手淌血，昏迷不醒，救护员到场经检验后证实女事主当场不治。警方于现场有检获遗书，正调查事件。

警员到场调查。曾志恒摄

现场为湾仔一间酒店房间。

