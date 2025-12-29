珍惜生命│湾仔酒店内地女住客浴缸鎅手 当场身亡
更新时间：15:56 2025-12-29 HKT
发布时间：15:56 2025-12-29 HKT
发布时间：15:56 2025-12-29 HKT
湾仔道209-219号一间酒店，今（29日）下午2时25分有女职员报警，指一名36岁姓刘内地女住客在房间的浴缸内鎅手淌血，昏迷不醒，救护员到场经检验后证实女事主当场不治。警方于现场有检获遗书，正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
