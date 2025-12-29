Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片│大埔货车撞飞拖车司机 倒卧行车线上大腿骨折

突发
更新时间：14:48 2025-12-29 HKT
发布时间：14:48 2025-12-29 HKT

大埔发生交通意外。今(29日)下午1时42分，一部货车沿吐露港公路往上水方向，驶至近白鹭湖对开时，撞倒一名站在行车线上的拖车司机，司机挨撞倒卧马路上，大腿骨折，幸仍然清醒。途经司机报警求助，救护员接报到场将他送院治理，涉事司机则在场协查。

据了解，当时拖车司机在吐露港公路路肩处理一部坏车，疑行出路肩站在慢线边缘，一部密斗货车驶至收掣不及，撞倒该名拖车司机，司机当场倒地。

运输署宣布，因交通意外，吐露港公路(往上水方向)近大埔滘的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。

 

