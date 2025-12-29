有片│大埔货车撞飞拖车司机 倒卧行车线上大腿骨折
更新时间：14:48 2025-12-29 HKT
发布时间：14:48 2025-12-29 HKT
发布时间：14:48 2025-12-29 HKT
大埔发生交通意外。今(29日)下午1时42分，一部货车沿吐露港公路往上水方向，驶至近白鹭湖对开时，撞倒一名站在行车线上的拖车司机，司机挨撞倒卧马路上，大腿骨折，幸仍然清醒。途经司机报警求助，救护员接报到场将他送院治理，涉事司机则在场协查。
据了解，当时拖车司机在吐露港公路路肩处理一部坏车，疑行出路肩站在慢线边缘，一部密斗货车驶至收掣不及，撞倒该名拖车司机，司机当场倒地。
运输署宣布，因交通意外，吐露港公路(往上水方向)近大埔滘的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT