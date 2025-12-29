珍惜生命│长沙湾15岁少女住所上吊 昏迷送院不治

今（29日）中午12时许，一名15岁女子在长沙湾英华街6号过渡性房屋上吊，管理处职员报警，救护员到场时事主已没呼吸脉搏，一边心外压、一边送院急救，惜经抢救后证实不治。警方正调查其寻死原因。

防止自杀求助热线：



「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk