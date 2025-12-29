珍惜生命│1小时2宗堕楼 2男当场不治 其中1人为失踪者

今（29日）早上一小时内发生两宗堕楼案，两男子当场不治。早上9时15分，沙田水泉澳邨城泉楼，保安报案指一名男子由高处堕下，倒卧一楼平台，救护员接报到场，经检验后证实男事主当场气绝身亡，警方围封现场，经调查后相信事主从上址天台堕下。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。



死者姓何（38岁），他于前日(27日)上午离开其位于大围文礼路的住所后便告失踪，其家人同日向警方报案。而香港守望者服务团亦在社交平台发帖，呼吁市民提供资料。该服务团原打算今早寻人，惜已传来噩耗。据悉，事主有情绪病及受工作问题困扰。

此外，早上8时15分，屯门新墟青山公路 - 新墟段11-17号嘉华大厦，一名男子报案指其29岁姓林胞兄由单位堕下，倒卧平台，昏迷不醒，救护员接报到场，证实林男当场不治。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk