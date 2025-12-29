珍惜生命│1小时2宗堕楼 2男当场不治
更新时间：11:00 2025-12-29 HKT
发布时间：11:00 2025-12-29 HKT
发布时间：11:00 2025-12-29 HKT
今（29日）早上一小时内发生两宗堕楼案，两男子当场不治。早上9时15分，沙田水泉澳邨城泉楼，保安报案指一名男子由高处堕下，倒卧一楼平台，救护员接报到场，经检验后证实男事主当场气绝身亡，警方围封现场调查其堕楼原因。
据悉，死者姓何（38岁），香港守望者服务团曾在社交平台发帖，指何男在前日(27日)早上于大围附近出现后失踪，呼吁市民提供资料。
此外，早上8时15分，屯门新墟青山公路 - 新墟段11-17号嘉华大厦，一名男子报案指其年约30岁胞兄由高处堕下，倒卧平台，昏迷不醒，救护员接报到场，证实男事主当场不治。警方正调查其堕楼原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
2025-12-28 09:00 HKT