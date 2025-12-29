珍惜生命│1小时2宗堕楼 2男当场不治

今（29日）早上一小时内发生两宗堕楼案，两男子当场不治。早上9时15分，沙田水泉澳邨城泉楼，保安报案指一名男子由高处堕下，倒卧一楼平台，救护员接报到场，经检验后证实男事主当场气绝身亡，警方围封现场调查其堕楼原因。

据悉，死者姓何（38岁），香港守望者服务团曾在社交平台发帖，指何男在前日(27日)早上于大围附近出现后失踪，呼吁市民提供资料。

此外，早上8时15分，屯门新墟青山公路 - 新墟段11-17号嘉华大厦，一名男子报案指其年约30岁胞兄由高处堕下，倒卧平台，昏迷不醒，救护员接报到场，证实男事主当场不治。警方正调查其堕楼原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk