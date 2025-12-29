上水男司机疑晕倒失知觉 客货车无人驾驶撞水马 司机昏迷送院

今(29日)早上8时40分，上水宝运路33号近石湖墟污水处理厂内一工地，一部轻型货车撞向水马，男司机昏迷不醒，被送往沙田威尔斯亲王医院抢救。据了解，男司机到上址送货，获准驶入污水厂内，惟他驾驶期间疑突晕倒，轻货在无人驾驶下撞向污水厂内工地的水马始停，警方正调查事件。