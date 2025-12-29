上水男司机疑晕倒失知觉 客货车无人驾驶撞水马 司机昏迷送院
更新时间：09:32 2025-12-29 HKT
发布时间：09:32 2025-12-29 HKT
发布时间：09:32 2025-12-29 HKT
今(29日)早上8时40分，上水宝运路33号近石湖墟污水处理厂内一工地，一部轻型货车撞向水马，男司机昏迷不醒，被送往沙田威尔斯亲王医院抢救。据了解，男司机到上址送货，获准驶入污水厂内，惟他驾驶期间疑突晕倒，轻货在无人驾驶下撞向污水厂内工地的水马始停，警方正调查事件。
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
2025-12-28 09:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT