警圣诞期间打击交通违例及非法赛车 拘捕5男女 11车被扣查

突发
更新时间：03:03 2025-12-29 HKT
发布时间：03:03 2025-12-29 HKT

西九龙总区交通部执行及管制组人员，在12月24日至28日圣诞节假期期间，在区内进行执法行动，打击「酒后驾驶」、「药后驾驶」、「非法赛车」、「超速驾驶」及「非法改装行动」等罪行。

行动中，警方拘捕4名本地男子及一名本地女子，年龄介乎33至46岁，分别涉嫌「贩运危险药物」、「危险驾驶」、「停牌期间驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」，以及为「被通缉人士」。

行动中，人员亦利用隐型战车在区内的快速公路巡逻，例如大埔道、龙翔道、呈祥道、西九龙快速公路及西九龙走廊等，重点打击非法赛车及超速活动。

警圣诞期间打击交通违例及非法赛车 拘捕5男女。警方图片
警圣诞期间打击交通违例及非法赛车 拘捕5男女。警方图片
警圣诞期间打击交通违例及非法赛车 拘捕5男女。警方图片
警圣诞期间打击交通违例及非法赛车 拘捕5男女。警方图片
警圣诞期间打击交通违例及非法赛车 拘捕5男女。警方图片
警圣诞期间打击交通违例及非法赛车 拘捕5男女。警方图片

人员共发现共11辆私家车怀疑曾非法改装或不符合法例规定，违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》。经初步检验后，有关车辆怀疑涉及的改装包括改装「死气喉」，车尾定风翼突出车身，改装軚盘及挡风玻璃破裂等。有关车辆已被扣留在九龙湾车辆扣留及检验中心待进一步检验。另外，人员亦向12辆车发出欠妥车辆报告。

人员亦于西九龙区内多个地点设置数码雷达侦测，共侦察到49辆车辆涉及超速行驶，警方稍后将会向有关司机发出传票。

警圣诞期间打击交通违例及非法赛车 拘捕5男女。警方图片
警圣诞期间打击交通违例及非法赛车 拘捕5男女。警方图片

警方指，西九龙总区交通部将继续加强执法打击非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项，透过严厉交通执法行动确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意识。警方呼吁驾驶人士，切勿以身试法。

