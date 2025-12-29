有片｜粉岭军地男子路中挥舞铁板 警员合力揿地制服送院检查
更新时间：02:10 2025-12-29 HKT
发布时间：02:10 2025-12-29 HKT
周日（28日）晚网上流传一段短片，显示拍摄者驾车至粉岭军地回旋处时，多名警员在马路上与一名身穿红色上衣的中年男子对峙，其后多个警员合力将男子揿在地上制服。拍摄者当时身处车内，期间听到有人说「袭警」，途经的车辆亦需减速慢驶，有警员手持盾牌落车戒备。
发文的网民在社交平台以「粉岭军地1号桥，唔知发生咩事」为题，随后有其他网民留言称：「警员未黎前！我经过回旋处！见都佢一个人攞住个锤仔同铁板企系回旋处马路中间！再转头就见到好多警员捉佢！」
警方表示，周日晚上9时54分接获报案，指一名约40岁、身穿红色上衣的男子，在粉岭军地龙马路近回旋处的路中心挥舞铁板及大叫。警员到场后将该男子制服，并送往北区医院检查，事件中无人受伤，亦无人被捕，案件暂列作「发现怀疑精神紊乱人士」处理。
