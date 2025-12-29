Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜粉岭军地男子路中挥舞铁板 警员合力揿地制服送院检查

突发
更新时间：02:10 2025-12-29 HKT
发布时间：02:10 2025-12-29 HKT

周日（28日）晚网上流传一段短片，显示拍摄者驾车至粉岭军地回旋处时，多名警员在马路上与一名身穿红色上衣的中年男子对峙，其后多个警员合力将男子揿在地上制服。拍摄者当时身处车内，期间听到有人说「袭警」，途经的车辆亦需减速慢驶，有警员手持盾牌落车戒备。

发文的网民在社交平台以「粉岭军地1号桥，唔知发生咩事」为题，随后有其他网民留言称：「警员未黎前！我经过回旋处！见都佢一个人攞住个锤仔同铁板企系回旋处马路中间！再转头就见到好多警员捉佢！」

警方表示，周日晚上9时54分接获报案，指一名约40岁、身穿红色上衣的男子，在粉岭军地龙马路近回旋处的路中心挥舞铁板及大叫。警员到场后将该男子制服，并送往北区医院检查，事件中无人受伤，亦无人被捕，案件暂列作「发现怀疑精神紊乱人士」处理。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
8小时前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
11小时前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
10小时前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
17小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
9小时前
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
影视圈
13小时前
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
影视圈
7小时前