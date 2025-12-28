Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛头角安基商场爆咸水管变「水舞间」 商户叹损失惨重：啲货全部唔要得

突发
更新时间：22:21 2025-12-28 HKT
发布时间：22:21 2025-12-28 HKT

牛头角安基商场今日（28日）上演「水舞间」，天花疑有水管爆裂，大量咸水从假天花涌出，淹浸中庭位置，水深更一度及脚眼。有商户表示，爆水管近两小时始有人闩水掣，导致大量货物已被咸水浸晒，几乎「全部唔要得」，损失惨重。

事件发生于晚上7时许，安基商场的假天花有水管爆裂，多间商舖受影响，大量咸水如瀑布倾泻而下，不少游人湿身变落汤鸡。《星岛头条》到场了解，见到有天花板被冲跌，多名商户亦忙于扫水。根据网上图片及片段所见，大量咸水从商场的假天花涌出，形成多条瀑布，直泻落商场内中庭位置，汪洋一片，有商户慌忙将货物搬走，减低损失。

在中庭卖冬天衫的张小姐表示，发生爆水管的时候差不多晚上7时，当时她正值收档，突然有大量水从假天花涌出，将所有货物浸湿，「差唔多7点开始，淋咗差唔多两粒钟，全部唔要得啦，浸晒咸水喇，差唔多成十万蚊货啦」。她指昨日开始一连三日租借安基商场的中庭卖衫，每日租金大约数千元，今日是第二日，目前未有人与她商讨赔偿。

家品店负责人苏先生指，事发时间约晚上7时15分，突然听到「嘭」一声，随即见到有水从假天花冲下，持续一个多小时，直到8时才有人闩水掣。他形容当时的情况犹如瀑布一样，非常夸张，又指电掣出现跳掣及被水浸，担心会漏电，「都唔知边度可以抽到水，商场成个中庭浸晒，一直排唔到水就等如一直喺度浸」。另外，有商户表示事出突然，所有人四出寻找工具扫水，只能自救。
 

