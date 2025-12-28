Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰国抵港男旅客行李藏$250万大麻花及私烟 涉3宗罪遭海关拘控

突发
18:50 2025-12-28 HKT
18:50 2025-12-28 HKT

香港海关今日（28日） 在香港国际机场侦破一宗行李藏毒的贩毒案件。一名31岁的男旅客今日从泰国曼谷飞抵本港，海关人员清关时，在其寄舱行李内20个真空包装胶袋中，发现重约12公斤的怀疑大麻花，估计市值约250万元，同时亦在男子的随身行李发现100支未完税香烟。

该名男子随即被捕，他已被控以一项贩运危险药物罪，一项管有未完税香烟和一项未有向海关人员作出申报的罪名。案件将于明日（29日）在西九龙裁判法院提堂。

案件中检获的怀疑大麻花。
案件中检获的怀疑大麻花。

