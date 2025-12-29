辅警系列｜ 平日执教鞭假日披警服 训导主任从边青到杰青 改变学生人生轨迹

教师扶持成长、警察筑起防线、社工疗愈伤痛，三个身份看似不同，但同样以助人为目标。柴湾分区助理指挥官(辅警)王家俊Max，平日是东区一所学校的训导主任及体育科老师，透过运动及注册社工资历培育南亚裔学生，假日则披上警服，以辅警身份服务市民，2017年更成为「杰青」得奖者。Max感言，昔日他曾是一名「边青」，其后因为运动和遇上良师，让他弃恶从善、奋发向上，如今会融合教育与警务工作心得，引领下一代茁壮成长。

记者 麦键泷

Max从小热爱篮球，经常在球场留连，因此接触不良圈子，但亦因为热爱运动成为人生首个转捩点。他表示，就读初中期间，体育老师发现其天赋，邀请他加入校队训练，更推荐参与地区青训，令他专注训练，摆脱不良诱惑，「篮球改变了我的生活模式，亦脱离了边缘人生。」

Max将时间投放于运动上，却疏于学习，因此会考成绩未如理想，无法原校升读中六，唯有辗转寻求学位，其间遇到影响他一生的恩师，「那位老师不只谈学业，而是问我长大想做甚么，是我首次意识到要为未来打算。当时除了加入纪律部队，亦开始萌生成为体育老师的念头。」自此他发奋图强，最终成功入读大学。

大学时期，Max偶然参加了一个旅行团，「本以为是廉价的柬埔寨旅行，报名后才发现是义工服务团，在当地探访孤儿、与爱滋病儿童互动。」他回忆道，双方语言不通，却透过身体语言建立深厚情谊，离开时眼见小朋友泪流满面，甚至出现犹如电影的「追巴士」情节，令他相当深刻，「只要真心付出，即使种族、语言、宗教有异，善意亦可以传递出去。」自此他积极参与义教，甚至于毕业后自组山区服务团，并攻读社工硕士课程，奠定了教育志向和服务社会的精神。

虽然决意执起教鞭，但Max未有放弃从警梦想，早于2008年便透过「辅警大学生计划」成为辅警，17年来利用空余时间服务社会。他笑言，辅警岗位满足了加入纪律部队的愿望，同时可从另一身份回馈社会，并提前预防社会上的歪风走入校园。

现时Max于母校任职训导主任，校内学生均为南亚裔。他认为，南亚裔人士常被社会贴上负面标签，但过往参与义工服务团的经历，意识到他们正正是最需要被关心的一群，「他们从事本地人不愿意做的基层工作，少部分人或因出路有限而误入歧途，希望纪律部队可以成为他们的榜样，同时鼓励学生尊重自己，寻求更好出路。」

Max亦指，教师与辅警的身份相辅相成，当学生在校内闯祸时，会站在警察角度与他们讨论其行为的后果，借此培养他们的守法意识；由于学生知晓其辅警身份，多了一份警惕与自省，亦令分享更具说服力。

他又分享，有一次在假期当值期间接报前往海洋公园处理案件，意外发现其校内学生未付费便尝试闯入，于是立即联络他们的家长，并以警察身份严肃处理，让他们直面犯错的后果，「巧合由我处理，反而令他们的感悟更深，至今这些学生仍会找我聚餐，总会笑谈这段往事，对他们而言，是人生中重要的转捩点。」

「有一种快乐叫付出，有一种幸福叫舍弃。」Max感言，辅警令其眼界扩阔，助人满足感亦成为了他坚持至今的原因，「有时通宵当值后，翌日还要上班，别人问我为何工作繁忙仍继续担任辅警，但当处理案件后，听到市民简单一声感谢，幸福感便油然而生。快乐与幸福不单来自『得到』，亦可以来自『给予』。」

另外，Max早于2015年左右，便于校内推行少年警讯领袖团，当时锁定两类学生，一类是对纪律部队充满兴趣、未来有意投考的青少年，提早让他们了解警务工作，如穿制服学习步操、参观警署等各种活动，以培养他们成为警务人员；另一类则是学校中最顽劣的学生，希望透过接触如禁毒、防骗等正面讯息，让他们在玩乐中作出改变。

除了少年警讯，Max早在疫情前已成立升旗队，南亚裔学生穿上整套制服，在学校及公众场合进行升旗礼，获得不少正面回馈。另外，他亦积极带领学生参与义工活动，更设立「社会服务周」，透过各类型服务让学生接触社会上有需要人士，他们外向的个性令义工服务反应良好，「向学生灌输正确价值观之余，亦令他们明白，以南亚裔身份服务香港可得到社会接受，从而提升自信，希望有助改变社会部分人与南亚裔人士之间的隔阂。」