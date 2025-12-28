Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

耆乐警讯举办康体日 为老友记提供免费中医咨询 大跳防跌健康操

「耆乐警讯康体日」今日（28日）于太子警察游乐会举行，为响应上月举办的第十五届全国运动会，「耆乐警讯康体日」今年特别以运动会为主题，鼓励长者恒常参与体育活动，以建立健康的生活模式。现场亦为长者提供免费中医咨询服务，传达对长者社群的关爱，吸引来自22个警区超过300名耆乐警讯会员参加。

主持开展礼的主礼嘉宾包括公共关系部总警司暨耆乐警讯中央咨询委员会副主席林诗韵、耆乐警讯中央咨询委员会委员暨南方医科大学香港校友会会长胡永祥博士、委员伍燕梅、梁振志及吴守基。

水警总区指挥官暨耆乐警讯中央咨询委员会主席吴卓衡于活动开展礼致欢迎辞，他感谢中央咨询委员会委员、南方医科大学香港校友会及南方中西医结合学会的中医师和推拿师、白理义之光义工团和V梯队的义工、各警区人员及耆乐警讯会员一直的支持。

今日活动内容众多，包括40多名中医师和推拿师提供免费中医内科和骨科咨询服务；耆乐警讯中央咨询委员会委员许世全教授及「2025年度耆乐大使」Hey Brother带领全场进行「长者平衡防跌健康操」；衞生署职员主持有关情绪管理的讲座，此外场内并设有虚拟实境游戏让长者透过体感技术进行有趣的体育活动，以及以国家安全为主题的互动摊位，加深长者对国家安全的认识。

