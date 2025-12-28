马鞍山的士疑冲红灯 撞毙哥基犬后不顾而去 有心人悬红寻片缉凶

一只4岁大的哥基犬昨日（27日）清晨在马鞍山随主人过马路时，遭一辆冲红灯的的士撞到并辗过，当场身亡。有市民在社交平台发文讲述事发经过，指涉事的士事后不顾而去，狗主亦就事件报警，现悬红3000元希望有车CAM拍到事发经过，将凶徒绳之于法。

根据网上帖文所示，事件发生于昨日清晨6时20分左右，当时一名男子带同自己饲养的4岁大哥基犬到马鞍山恒泰路散步，当时狗主未有为狗狗上绳，其间至回旋处出口附近过马路时，有一辆市区的士冲红灯，并将狗狗撞到及辗过。狗狗惨被撞飞数米，而在后方的狗主更几乎被撞到，「着住衫衫都甩埋，狗狗肚子上和下半身有明显轮軚印」。的士其后未有停车，反而继续行驶，不顾而去。

发帖者指狗狗挨撞后当场死亡，又指狗狗平时非常听话，会跟着人行走及会听指令，根本不会乱行，故悬红3000元希望有人提供影片缉拿凶徒，「希望有人望到事发经过，可以畀冲灯𠮶个的士受到惩罚，唔好再害到其他人」。

警方表示，昨日清晨6时32分，接获一名65岁姓周男子报案，指其4岁哥基犬在恒辉街近欣安邨被一辆的士撞倒，的士其后不顾而去，案件列作「交通意外无人受伤—车辆不顾而去」处理。