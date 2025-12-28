Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜赤柱东头惩教所男职员上吊 送院不治

突发
更新时间：15:24 2025-12-28 HKT
发布时间：15:24 2025-12-28 HKT

今日（28日）下午1时57分，赤柱东头湾道70号东头惩教所一名男职员上吊。救护员接报到场，发现事主陷入昏迷，连忙使用自动心外压机施救，并将他送院抢救，惜延至下午约3时15分不治。警方正调查事件。

事主昏迷不醒，由救护车送院抢救。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

