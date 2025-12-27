Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洪水桥私家车踩油狂飙 撼警车逆线狂驶 司机抛毒弃车逃逸

突发
更新时间：22:02 2025-12-27 HKT
发布时间：22:02 2025-12-27 HKT

洪水桥一辆私家车疑为逃避警方截查，竟逆线行驶兼撞警车逃走，其间更将毒品抛出车外。警方其后在现场一带搜索，终在洪天路与洪志路交界一个灯口发现涉案私家车，惟司机失去踪影。

消息指，事件发生于今日（27日）下午2时许，警方于五柳路发现一辆黑色私家车形迹可疑，于是上前截查，讵料私家车突然狂飙并多次冲灯。双方展开「追逐战」，私家车驶至5公里外的青山公路屏山段近唐人新村路时撞到警车，之后更U-turn逆线行驶大约500米。其间司机在青山公路屏山段近灰沙围油站将数袋透明包装的可疑物品抛出车外，再继续驾车往青山逃走。

警方在现场一带搜索，终在洪天路及洪志路交界的灯口发现涉事私家车，司机则逃去无踪，警方经调查后怀疑私家车失控自炒撼栏。其后，警方在附近的草丛搜索该袋可疑物品，相信为可卡因及依托咪酯，而被撞的警车车头损毁，泵把断开，车尾泵把亦松脱。

洪水桥有私家车撞及警车后逃离现场。
