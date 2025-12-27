将蓝隧道运油车翻侧撞毁墙板 司机一度被困 往将军澳交通繁忙
发布时间：13:57 2025-12-27 HKT
将蓝隧道发生交通意外。今日（27日）中午12时52分，一辆运油车沿将蓝隧道往将军澳方向行驶，至隧道入口位置附近时，突然失控向右翻侧，53岁姓甘男司机一度被困，多名途经司机见状报案，甘男其后自行爬出，头部受伤清醒。由网上图片可见，泥头车翻侧，撞毁隧道右墙多块板，并散落地面。警方正调查意外原因。
据了解，司机为一名输入外劳，持有香港驾驶执照，事后通过酒精呼气测试，警方经调查后相信运油车行经上址时失控撞向石壆后翻侧。
运输署宣布，因交通意外，蓝田交汇处(往将军澳方向)近行政大楼的唯一行车线仍然封闭。驾驶人士请考虑改用其他道路。现时上址交通繁忙。
