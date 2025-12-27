Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│中年汉宝达商场平台堕下 昏迷送院不治

突发
更新时间：12:56 2025-12-27 HKT
发布时间：12:56 2025-12-27 HKT

秀茂坪宝达商场，今（27日）中午12时03分，一名中年男子由商场7楼平台跃下，倒卧商场对开空地，昏迷不醒，途人发现报警求助，送院抢救惜最终不治。警方正调查事主身份及堕楼原因。

 防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

