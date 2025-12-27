Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│青马大桥男子跨栏堕海亡 往机场方向慢线一度封闭

突发
更新时间：12:36 2025-12-27 HKT
发布时间：12:36 2025-12-27 HKT

今（27日）早上11时51分，青马大桥往汲水门大桥方向，一名男子跨出栏杆，危站桥边，途经司机见状报警求助。救援人员赶抵现场，惟男子最终堕海，消防船其后将他救起，送往仁济医院，惜经抢救后不治。

男子危站桥边。fb马路的事 (即时交通资讯台)Peter Wong 图片
男子危站桥边。fb马路的事 (即时交通资讯台)Peter Wong 图片
fb马路的事 (即时交通资讯台) Terry Tse图片。
fb马路的事 (即时交通资讯台) Terry Tse图片。

现场消息称，男事主乘坐的士，到达青马大桥后报称不适作呕要落车，自行落车后跨出栏杆，其后跃下堕海。

运输署宣布，因突发事件，青屿干线（青马大桥）（往机场方向） 的慢线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
4小时前
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
5小时前
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
00:53
有片｜日本群马县30车串烧大车祸 烈燄冲天酿1死20伤 疑暴雪路面结冰引惨剧
即时国际
2小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
19小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
6小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
12小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
17小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
14小时前