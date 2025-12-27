珍惜生命│青马大桥男子跨栏堕海亡 往机场方向慢线一度封闭

今（27日）早上11时51分，青马大桥往汲水门大桥方向，一名男子跨出栏杆，危站桥边，途经司机见状报警求助。救援人员赶抵现场，惟男子最终堕海，消防船其后将他救起，送往仁济医院，惜经抢救后不治。

男子危站桥边。fb马路的事 (即时交通资讯台)Peter Wong 图片

fb马路的事 (即时交通资讯台) Terry Tse图片。

现场消息称，男事主乘坐的士，到达青马大桥后报称不适作呕要落车，自行落车后跨出栏杆，其后跃下堕海。

运输署宣布，因突发事件，青屿干线（青马大桥）（往机场方向） 的慢线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk