珍惜生命│青马大桥男子跨栏堕海亡 往机场方向慢线一度封闭
更新时间：12:36 2025-12-27 HKT
今（27日）早上11时51分，青马大桥往汲水门大桥方向，一名男子跨出栏杆，危站桥边，途经司机见状报警求助。救援人员赶抵现场，惟男子最终堕海，消防船其后将他救起，送往仁济医院，惜经抢救后不治。
现场消息称，男事主乘坐的士，到达青马大桥后报称不适作呕要落车，自行落车后跨出栏杆，其后跃下堕海。
运输署宣布，因突发事件，青屿干线（青马大桥）（往机场方向） 的慢线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
