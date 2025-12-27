湾仔春园街「眼神挑衅」爆冲突 南亚汉遭同乡玻璃樽爆头送院

湾仔闹市街头昨晚发生伤人案。一名37岁持有香港身份证的非华裔男子，在春园街步行期间，疑因眼神问题与另一名同乡发生争执，随后惨遭对方以玻璃樽袭击头部。凶徒得逞后逃离现场，警方正全力追缉涉案男子归案。

事发于昨晚（26日）10时许，事主正身处春园街47至65号对开位置。据悉，当时事主与另一名素不相识的非华裔男子狭路相逢，双方疑因眼神问题产生摩擦，言语间互不相让。期间有人情绪激动，突然执起玻璃樽向事主头部猛击。

途人见状大惊报警求助。警员接报赶至时，袭击者已不知所踪。受伤男事主头部受创流血，幸仍保持清醒，由救护车送往律敦治医院接受治理。

警方经初步调查后，将案件列作「袭击致造成身体伤害」（AOABH），交由湾仔警区刑事调查队第七队跟进。警方目前正根据现场一带的闭路电视片段，追缉一名涉案的非华裔男子，暂时无人被捕。