土瓜湾食品公司货仓起火 疑电风扇短路酿灾  消防到场灌救

土瓜湾发生火警。今日（26日）晚上约9时03分，位于新码头街3号幸福大厦地下一间食品公司的货仓突然冒出大量浓烟，多名途人及附近居民见状惊魂未定，纷纷报警求助。

消防处接报后派出多架消防车赶赴现场，消防员随即拖喉进入货仓灌救，约10分钟后成功将火势扑灭。意外中无人受伤，亦毋须疏散。

火熄灭后，消防员手持电筒进入漆黑的货仓内，照射货物及设施以了解起火位置及损毁情况。fb「土瓜湾之友」群组

根据现场照片及目击者描述，起火的货仓内烟雾弥漫，多辆消防车停泊在幸福大厦对开路段，大批消防员在场戒备。火熄灭后，消防员手持电筒进入漆黑的货仓内，照射货物及设施以了解起火位置及损毁情况。

据现场初步调查了解，起火原因怀疑是货仓内一盏电风扇发生故障起火，随后火势蔓延至旁边的杂物。警方及消防正进一步核实确实的起火原因。