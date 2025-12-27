Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜湾食品公司货仓起火 疑电风扇短路酿灾  消防到场灌救

突发
更新时间：00:42 2025-12-27 HKT
发布时间：00:42 2025-12-27 HKT

土瓜湾发生火警。今日（26日）晚上约9时03分，位于新码头街3号幸福大厦地下一间食品公司的货仓突然冒出大量浓烟，多名途人及附近居民见状惊魂未定，纷纷报警求助。

消防处接报后派出多架消防车赶赴现场，消防员随即拖喉进入货仓灌救，约10分钟后成功将火势扑灭。意外中无人受伤，亦毋须疏散。

火熄灭后，消防员手持电筒进入漆黑的货仓内，照射货物及设施以了解起火位置及损毁情况。fb「土瓜湾之友」群组
火熄灭后，消防员手持电筒进入漆黑的货仓内，照射货物及设施以了解起火位置及损毁情况。fb「土瓜湾之友」群组

根据现场照片及目击者描述，起火的货仓内烟雾弥漫，多辆消防车停泊在幸福大厦对开路段，大批消防员在场戒备。火熄灭后，消防员手持电筒进入漆黑的货仓内，照射货物及设施以了解起火位置及损毁情况。

据现场初步调查了解，起火原因怀疑是货仓内一盏电风扇发生故障起火，随后火势蔓延至旁边的杂物。警方及消防正进一步核实确实的起火原因。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
13小时前
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
7小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
前富贵港姐庞卓欣宣布结婚 雪地晒巨型椭圆钻戒劲抢fo 与死敌麦明诗由女拔斗到选美屡传不和
影视圈
6小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
10小时前
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
深圳「光明星河COCO City」开幕！地铁站直达 30+餐饮休闲品牌进驻 盒马鲜生/Meland/老字号乳鸽
旅游
7小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
宏福苑五级火一个月｜市民献花悼念「冀灾民走出黑暗」 广福商场陷寒冬
01:09
宏福苑五级火一个月｜市民献花悼念「冀灾民走出黑暗」 广福商场陷寒冬
突发
5小时前
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
5小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
12小时前