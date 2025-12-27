机场禁区拖车货卡松脱 轻型货车闪避撞壆 6外判工受伤送院

赤𫚭角香港国际机场禁区发生交通意外。周五（26日）晚上10时许，跑道南路东停机坪发生涉及机场车辆的碰撞事故，一辆轻型货车疑为闪避前方拖车松脱的货卡，失控撞向石壆，导致车上5名外判清洁工人受伤送院。

事发于周五晚上10时28分，据报一辆货物拖拉车（特别用途车辆）与一辆轻型货车，顺序沿跑道南路往停机坪方向上斜。其间前方拖拉车所拖行的货卡突然松脱，尾随的轻型货车司机见状急忙闪避，导致车辆失控撞向石壆。

救护员接报赶抵现场，发现轻型货车内共有6人受伤。其中64岁姓司徒的男司机手部受伤，车上另外4男1女乘客（年龄介乎46至70岁）亦受轻伤，主要为手脚擦伤。据了解，受伤乘客均为机场外判清洁工人，当时正乘车前往工作地点。全部伤者保持清醒，分别由救护车送往北大屿山医院及玛嘉烈医院治理。至于拖拉车的44岁李姓男司机则无恙。

受意外影响，现场交通一度受阻。机管局随后派员到场协助处理，警方现正就意外的具体原因展开调查，包括是否涉及货物固定不稳、人为疏忽或机件故障。