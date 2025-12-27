Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场禁区拖车货卡松脱 轻型货车闪避撞壆 6外判工受伤送院

突发
更新时间：00:03 2025-12-27 HKT
发布时间：00:03 2025-12-27 HKT

赤𫚭角香港国际机场禁区发生交通意外。周五（26日）晚上10时许，跑道南路东停机坪发生涉及机场车辆的碰撞事故，一辆轻型货车疑为闪避前方拖车松脱的货卡，失控撞向石壆，导致车上5名外判清洁工人受伤送院。

事发于周五晚上10时28分，据报一辆货物拖拉车（特别用途车辆）与一辆轻型货车，顺序沿跑道南路往停机坪方向上斜。其间前方拖拉车所拖行的货卡突然松脱，尾随的轻型货车司机见状急忙闪避，导致车辆失控撞向石壆。

救护员接报赶抵现场，发现轻型货车内共有6人受伤。其中64岁姓司徒的男司机手部受伤，车上另外4男1女乘客（年龄介乎46至70岁）亦受轻伤，主要为手脚擦伤。据了解，受伤乘客均为机场外判清洁工人，当时正乘车前往工作地点。全部伤者保持清醒，分别由救护车送往北大屿山医院及玛嘉烈医院治理。至于拖拉车的44岁李姓男司机则无恙。

受意外影响，现场交通一度受阻。机管局随后派员到场协助处理，警方现正就意外的具体原因展开调查，包括是否涉及货物固定不稳、人为疏忽或机件故障。

 

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
01:42
李龙基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻状态被揭盅结局神逆转 「爷孙恋」随时玩完
影视圈
13小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
19小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
18小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
75岁《欢乐今宵》主持过感动圣诞  跟曾失联7年女儿翘手亲密过节  51岁女儿两度离婚撞样盖鸣晖
影视圈
11小时前
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
02:14
钟柔美拍拖｜秘恋大13岁TVB男星  刘展霆港岛拥多个海鲜档  旗下火锅店曾发生瞩目打斗事件
影视圈
16小时前
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
77岁「狗血剧女王」惊传急性心衰竭离世 死讯封锁9日才公开 女星挑战18禁尺度令人难忘
影视圈
8小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
吕良伟70大寿「半个娱乐圈」到贺！嘉宾阵容媲美颁奖典礼 揭示传奇人生向太太深情告白
影视圈
9小时前
发生于今年8月的元朗洪水桥弃尸谋杀案，再多12人落网。资料图片
洪水桥谋杀案｜再多12人落网 两男深圳湾过关就擒 累计27人被捕
突发
6小时前