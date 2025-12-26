观塘工厦男吸毒后报案称轻生 昏迷送院后涉藏毒被捕 

观塘道404号一工厦单位，今日（12月26日）下午3时许一名34岁姓钟男子报案，报称自己有意自杀。警员接报赶至，发现男子昏迷倒卧上址梳化，随即将他送往联合医院抢救。

经初步调查，警员在单位检获约3克怀疑冰毒及一个冰壶，共约值1500元，怀疑男子因吸毒后神志不清，因而报警表达轻生念头。目前，钟男涉嫌「藏毒」被捕，案件由观塘警区刑事调查队第七队跟进。