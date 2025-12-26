Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关截落马洲抵港妇 揭背囊藏走私龙吐珠及江𫚉

更新时间：21:45 2025-12-26 HKT
发布时间：21:45 2025-12-26 HKT

香港海关今日（12月26日）在落马洲支线管制站，揭发有人以涉嫌走私4条怀疑受管制属濒危物种的活体龙吐珠及活体江𫚉，估计市值约5.2万元，拘捕一名52岁抵港女子。

海关人员今日在上述管制站入境大堂截查一名52岁抵港女旅客，经检查后发现她背包中共有两条怀疑活体龙吐珠及两条怀疑活体江𫚉，并分别以胶袋盛载著。渔农自然护理署人员到场查验后，确认该批鱼类属《濒危野生动植物种国际贸易公约》所列明的濒危物种，在本港受《保护濒危动植物物种条例》所管制。案件已转交渔护署跟进。

涉案活体龙吐珠及江𫚉被放在背包内。海关图片
海关提醒市民，切勿在未领有所须许可证的情况下携带濒危物种进出香港。根据《条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法。一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮（[email protected]）或网上表格举报怀疑走私活动。

涉案的活体龙吐珠及江𫚉。
