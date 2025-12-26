宏福苑五级火一个月｜市民献花悼念「冀灾民走出黑暗」 广福商场陷寒冬

大埔宏福苑五级火发生至今一个月，无数家庭的命运被改变，有人要入住过渡性房屋重新适应新生活，毗邻的广福商场亦失去圣诞气氛，陷入经营寒冬。另外，当日的滔天巨火，深深印在全港人的脑海内，社会连日沉浸于悲伤气氛中，有市民专程到现场献花，希望161名罹难者能够安息。

市民献花悼念：希望灾民走出黑暗重建光明

《星岛头条》今日（26日）到广福休憩处了解，见到仍有零星人群趁火灾一个月到场献花，当中有人双手合十祈祷，亦有人仰望宏福苑颓垣败瓦，五味杂陈，双眼通红。所有到场的市民均希望所有罹难者能够安息。

市民许女士今日专程偕友到场献花，她指大火虽事隔一个月，但仍感到伤感，直言「现场睇好震撼，同电视睇好唔同」。她希望世界和平，不要再有天灾人祸：「希望灾民可以走出黑暗，重建光明」。

有澳门市民也专程来港，到宏福苑外将零食、圣诞礼物等，献给火灾中离世的生命。他表示，自己也有亲戚在火灾中离世，感叹「你们本该平安过完这个节日……原本应该普天同庆、阖家团圆的圣诞，就这样永远残缺，再也无法完整」，愿罹难者能在天上安息，守护在世亲友。

广福商场商户叹冷清 盼有长期减免租金方案

另一边厢，与宏福苑一街之隔的广福商场，是不少宏福苑街坊每日活动的地方。到大埔广福商场了解，商场内往年圣诞节必有的圣诞布置全数缺席，行人寥寥，近半店舖并无营业，场面十分冷清，连以往爆满的酒楼亦门可罗雀。

有商户指商场的客源，主要来自广福邨和宏福苑的居民，惟经历火灾后，多名宏福苑的居民搬离大埔，生意减少一半以上。有商户近日开始收集签名，希望领展为广福商场的租户可以宽减租金，或提供长期减免租金的方案。

在商场经营杂货铺40年的负责人刘先生向记者透露，自从宏福苑居民陆续搬走后，生意额大跌，幸获领展宽减三成租金，「有得减都好，帮下手」。他指有熟客在火警中丧生，每次想起对方身影都感到伤痛，「有时都会送货上楼，认得佢哋，知道有人『走咗』，心情都极差，初时心口都痛几日，好似无咗班朋友咁」。

街市商户郑女士亦表示，近年港人开始北上消费，加上宏福苑五级大火后，多名居民陆续搬走，生意额下跌，令情况雪上加霜，「唯有见步行步，睇下租约到期时领展会唔会减租啦，如果唔减真系好难顶，宁愿出去打工好过啦起码有得放假」。

灾民仍心力交瘁 网民打气：一切都会好起来

灾后一个月，不少宏福苑居民仍心力交瘁，在大火阴霾下勉强渡过圣诞节。有失去家园的灾民在社交平台发文指，虽然自己仍提不起劲过圣诞，但自己仍特意在居住的过渡性房屋内，摆放圣诞树和灯饰布置，希望一切都会好起来：「想让这里有家的感觉，也希望自己的心能好过一些，至少能过一个开心的圣诞，现在先不想去留的问题，只想好好休息，好好享受这个我一直很喜欢的节日。」

有灾民特意在过渡性房屋内，摆放圣诞布置，希望一切都会好起来。Threads：dorism

另有灾民表示，自己从事饮食业，火灾后无办法正常工作要请假，然而对他这一行业来说，请长假与辞职无分别，再者现时的临时居所与工作场所相距甚远，只能另觅工作，但屡屡碰壁：「所有嘢都要重新嚟过，呢家唔讲咩生唔生活，净系求生存，我好攰。」

有网民亦在社交平台发文为灾民打气，「一切都会好起来，圣诞快乐」、「唔知道点讲会令你好过啲，但希望你心里面嘅愿望慢慢都可以实现」、「非常戥你哋辛苦，一个月嘅忙碌、迷惘、频扑，应该都身心俱疲。希望嚟紧嘅假期，可以好好休息和享受节日」、「关关难过，关关过；愈过愈顺，愈过愈好」。