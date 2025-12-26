清水湾道私家车撞分隔石壆 车头搁起路牌被撞毁
发布时间：16:47 2025-12-26 HKT
今日（26日）下午2时许，一名男子驾驶私家车沿清水湾道往彩虹方向行驶，至坪石邨对开时失控自炒，撞上分隔石壆。事件中无人受伤，警方正调查意外起因。
根据网上图片所见，私家车搁在路壆上，车头毁烂，泵把飞脱，有路牌亦被撞歪，司机其后落车报警求助。
