网恋骗徒声称圣诞礼物被扣查 呃走七旬翁$14万「清关费」
更新时间：15:16 2025-12-26 HKT
今日（12月26日）是圣诞节拆礼物日，警方在防骗专页「守网者」，呼吁市民留意网恋陷阱。近月，一名七旬退休男子收到WhatsApp白撞讯息，之后与对方发展成网恋。
相识短短半月后，对方声称邮寄礼物予受害人，但比海关扣查，需要缴交清关费，受害人分两次共转账14万港元至一个不明个人户口，对方立即失去联络。
警方提醒，骗徒由网上邂逅、甜言蜜语、嘘寒问暖，到建立关系后，就会以各种理由及借口要求过数，「清关费」则是常见手法之一。
警方呼吁：「『清关费』一定系骗案，总之，见到『清关费』犹如见到『明呃你』！」市民如有怀疑，可利用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，输入对方电话或帐号等资料评估风险。
