警方海关机场扫毒 检市值320万大麻花 拘汶莱抵港内地女今提堂

东九龙总区反三合会行动组人员昨日（25日）联同海关人员在香港国际机场展开打击毒品行动。行动中，人员截查一名从汶莱抵港的女子，经搜查后人员在她的行李内检获约15公斤怀疑大麻花，市值约320万元。该名36岁内地女子已被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件已于今日（26日）上午在粉岭裁判法院提堂。