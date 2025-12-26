Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方海关机场扫毒 检市值320万大麻花 拘汶莱抵港内地女今提堂

突发
更新时间：14:07 2025-12-26 HKT
发布时间：14:07 2025-12-26 HKT

东九龙总区反三合会行动组人员昨日（25日）联同海关人员在香港国际机场展开打击毒品行动。行动中，人员截查一名从汶莱抵港的女子，经搜查后人员在她的行李内检获约15公斤怀疑大麻花，市值约320万元。该名36岁内地女子已被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件已于今日（26日）上午在粉岭裁判法院提堂。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
22小时前
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
影视圈
5小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
2025-12-25 12:03 HKT
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-25 14:14 HKT
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
饮食
2025-12-25 11:30 HKT
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
23小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
粤车南下｜内地车主小红书炫耀「智驾」双手离軚 运输署：向司机发警告
01:34
粤车南下｜内地车主小红书炫耀「智驾」双手离軚 运输署：向司机发警告
突发
4小时前
星岛申诉王｜深水埗183年老遮店「新艺城」结业 遮王勉港人：要撑起自己 别让人看低
06:32
星岛申诉王｜深水埗183年老遮店「新艺城」结业 遮王勉港人：要撑起自己 别让人看低
申诉热话
6小时前