东九交通警圣诞一连4日打击违例行为 拘6男女涉危驾停牌期间驾驶

东九龙总区交通部执行及管制组特遣队人员，于圣诞节前夕（22至25日）在区内展开代号「火炬」的执法行动，打击危险驾驶及超速行为。行动中，人员拘捕5名本地男子及1名本地女子，年龄介乎25至48岁，涉嫌「危险驾驶」、「停牌期间驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」等。其中一名被捕人现正被拘留调查，其余5人已获准保释候查，须于明年（2026年）一月下旬向警方报到。

警方展开执法行动。



东九龙总区交通部将持续加强执法，打击非法改装车辆、超速、危险驾驶及其他交通违例事项。警方提醒驾驶人士，上述严重罪行一经定罪，可能面临监禁及停牌处分。警方会继续采取执法行动，以维护道路安全，保障市民生命财产，呼吁驾驶者切勿以身试法。