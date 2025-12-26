大埔下黄宜坳女子鱼池遇溺 昏迷送院不治
更新时间：12:15 2025-12-26 HKT
发布时间：12:15 2025-12-26 HKT
发布时间：12:15 2025-12-26 HKT
今(26日)早上10时51分，一名女子在大埔下黄宜坳村屋一个鱼池遇溺，消防接报到场将罗妇救起，惟她已陷昏迷，被送往大埔那打素医院，惜经抢救后证实不治，警方正调查事件。
女事主姓罗，67岁，有抑郁症等情绪病纪录。现场为下黄宜坳一间偏僻的村屋，村屋被围网包围。现场消息称，罗妇于23日租住其丁姓友人其中一间村屋静养，近日她表现得情绪低落，沉默寡言。
今早丁姓屋主外出，但发现罗妇所租住的村屋大门虚掩，罗妇却不在屋内，于是丁氏夫妇偕女儿寻找她，又通知罗妇的女儿到区内寻找，最终在村屋附近一个水深及腰的鱼池，发现罗妇昏迷鱼池内，即报警求助，可惜送院后返魂乏术。
