大埔下黄宜坳六旬妇鱼池遇溺 昏迷送院不治

今日（26日）早上10时51分，一名女子在大埔下黄宜坳村屋一个鱼池遇溺，消防接报到场将罗妇救起，惟她已陷昏迷，被送往大埔那打素医院，惜经抢救后证实不治，警方正调查事件。

据了解，事主姓罗，67岁，已退休，经常到朋友位于大埔下黄宜坳村短住，而涉事村屋旁有一个1米深的鱼塘。昨日事主与朋友食晚餐后回村屋睡觉，至今早朋友发现她失去踪影，于是四出寻人，讵料发现她在鱼塘载浮载沉，救援人员将她救起，可惜经抢救后返魂乏术。

女事主姓罗，67岁，有抑郁症等情绪病纪录。现场为下黄宜坳一间偏僻的村屋，村屋被围网包围。现场消息称，罗妇于23日租住其丁姓友人其中一间村屋静养，近日她表现得情绪低落，沉默寡言。

今早丁姓屋主外出，但发现罗妇所租住的村屋大门虚掩，罗妇却不在屋内，于是丁氏夫妇偕女儿寻找她，又通知罗妇的女儿到区内寻找，最终在村屋附近一个水深及腰的鱼池，发现罗妇昏迷鱼池内，即报警求助，可惜送院后返魂乏术。