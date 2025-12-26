Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾中港牌七人车逆线冲行人路「U-turn」 网民怒斥：送佢圣诞大礼

突发
更新时间：05:28 2025-12-26 HKT
发布时间：05:28 2025-12-26 HKT

正值圣诞佳节，全港市民外出欢度假期，惟交通乱象亦随之而来。网上疯传两段影片，显示一辆挂有中港车牌的黑色七人车，于本周三（24日）平安夜，涉嫌先后在荃湾及薄扶林公然违规行驶。其中在荃湾杨屋道的片段最为惊人，该车不但逆线行驶，更在行人绿灯期间，无视过路人群横过斑马线强行掉头，引起公愤。

杨屋道逆线闯斑马线人群 路人愤而拍打车身

根据流传片段，事发于周三晚上约 9 时许。该辆中港牌七人车出现在荃湾杨屋道近荃新天地 2 期对开。当时司机疑因行错路导致逆线行驶，为求脱困，竟无视行人过路处正亮起绿灯，强行将车驶入正有多人横过马路的斑马线。

现场多名途人见状大惊避让，亦有不满的市民愤而拍打其车身示警。司机却无视警告，继续在斑马线上冒险完成「U-turn」掉头，随后沿杨屋道往荃湾广场方向加速驶去。片段流出后，网民纷纷谴责司机行为疯狂，指其「逆线走左一段距离」、「犯晒规，有病」，更有人直言应凭车牌报警，让警方送上一份「圣诞大礼」。

薄扶林旧技重施：对面线有车照样掉头

除了荃湾的惊险片段外，亦有网民上载另一段行车记录仪影片，指出相信是同一辆七人车在较早时间亦曾违规。片段显示，该车在薄扶林道往香港大学圣约翰学院方向行驶时，驶至一个油站对开突然减速。

当时对面线正有车辆驶近，惟该七人车司机仍悍然在路中「U-turn」掉头。受影响车辆需紧急煞车，七人车掉头后则往港铁香港大学站方向行驶。

网民：必须举报免生悲剧

由于该七人车多次在闹市及主要干道作出危险驾驶动作，不少网民对此感到愤怒。有评论指中港牌司机若不熟悉本港交通规则及路向，根本不应强行驾车上路，更不应在人多挤迫的节日期间挑战法纪。

执业律师指出，有关司机的行为已涉嫌「危险驾驶」。根据法例，危险驾驶最高可被判处罚款港币 25,000 元及监禁 3 年。若造成他人受伤，刑责将更为严重。警方呼吁交通参与者应遵守法规，切勿因一时便利而罔顾他人安全。

