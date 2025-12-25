圣诞｜海关高层伙义工队及受训学员 赴社福机构送暖

今日（12月25日）是圣诞节，海关副关长（管理及策略发展）许剑，连同海关义工同事，在圣诞期间将善长捐赠的礼物包，送到社福机构，将温暖与关爱带到社区每一个角落。海关义工化身圣诞老人，向小朋友传递关爱；现正海关训练学院受训学员亦出席参与支持活动。

展望来年，海关义工队将继续积极服务社会，与社会贤达及社福机构携手合作，关顾市民，同心前行。