Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞｜海关高层伙义工队及受训学员 赴社福机构送暖

突发
更新时间：15:30 2025-12-25 HKT
发布时间：15:30 2025-12-25 HKT

今日（12月25日）是圣诞节，海关副关长（管理及策略发展）许剑，连同海关义工同事，在圣诞期间将善长捐赠的礼物包，送到社福机构，将温暖与关爱带到社区每一个角落。海关义工化身圣诞老人，向小朋友传递关爱；现正海关训练学院受训学员亦出席参与支持活动。

展望来年，海关义工队将继续积极服务社会，与社会贤达及社福机构携手合作，关顾市民，同心前行。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
2025-12-24 14:29 HKT
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
7小时前
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
饮食
6小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
17小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
2025-12-24 13:32 HKT
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
2025-12-24 15:07 HKT
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
19小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
5小时前