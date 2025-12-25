圣诞｜周守仁枢机与陈讴明大主教到惩教署院所 为在囚人士送上祝福
发布时间：15:21 2025-12-25 HKT
天主教香港教区主教周守仁枢机今日（12月25日）圣诞节，在惩教署副署长（行动及策略发展）梁嘉伦陪同下，到赤柱监狱主持圣诞弥撒，为在囚人士分享信仰哲理及送上圣诞祝福。他亦到监狱医院探望患病的在囚人士，给予慰问与支持。
此外，香港圣公会大主教陈讴明亦于12月22日到白沙湾惩教所主持圣诞崇拜，向在囚人士传道及分享宗教信息，并传递关怀与祝福。
惩教署强调，凡自愿参与的在囚人士，不论是否有宗教信仰，均可透过惩教署专职教士、义务专职教士及其他宗教机构的探访人士，获得宗教支援服务。服务范围包括探访、教学、辅导、宗教和康乐活动。
