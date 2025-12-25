上环10亿日圆劫案│再多两男落网包括招募人 涉串谋行劫周五提堂 累计17人被捕

警方调查上环10亿日圆劫案再有进展，港岛总区重案组经深入调查后，于本周二（ 23日）在元朗及屯门区以涉嫌「串谋行劫」，再拘捕两名分别为28岁及36岁的本地男子。消息称，其中36岁被捕男子涉招募其他犯罪成员，两人已被暂控各一项「串谋行劫」罪，案件将于明日（26日）上午在粉岭裁判法院提堂。同案累计至今已有17落网。

案发于本月18日早上约9许，两名经营虚拟货币及名牌手袋的日本公司职员，前往上环永乐街一间找换店兑换一笔市值约10亿的日圆（折合约5,000万港元）。当两人到永乐街33号对开时，突然一辆七人车驶至，3名匪徒落车，其中1人持有一把约20厘米长的牛肉刀。匪徒指吓两名职员，抢走4个装钱的旅行箧，然后登上贼车逃离现场。

受害人即时报案，并无受伤，案件交由港岛总区重案组接手调查。警方发现贼人离开现场时，在附近将4个旅行箧转移到另一部七人车，而另一批贼人于是将贼车弃置于附近的苏杭街。警方于案发现场附近起回第一辆涉案车辆，并在车内检获一把贼人用过的牛肉刀、一些用过的口罩及饮品。其后警方在新界区起回另一辆接应车辆。

上环10亿日圆劫案当日情况：

警方经翻查大量闭路电视片段调查，于较早前已先后拘捕涉嫌「串谋行劫」的11男4女，包括案中主脑及当日落手的所有匪徒，全部为本地人；他们主要报称无业，亦有人任职地盘散工，部分人有黑社会背景。其中7名被捕人（6男1女）已被控串谋抢劫罪，暂无须答辩，控方申请将案件押后至明年3月17日再讯。警方目前正积极追查巨额失款下落。

