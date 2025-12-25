信和中心格仔舖淋油｜邻舖险遭殃 职员称疑犯「淋完掟低个樽就跑走咗」
更新时间：14:58 2025-12-25 HKT
发布时间：14:58 2025-12-25 HKT
发布时间：14:58 2025-12-25 HKT
旺角弥敦道信和中心2楼一间格仔舖，于昨晚（24日）平安夜遭人淋泼黑色油漆，46岁姓郑店舖负责人同遭殃被黑油泼中，眼部不适需要送院治理。事隔一日圣诞节，今日（25日）下午时分，涉事格仔舖门口及走廊一度沾满的黑色油漆已被清理，惟格仔舖未有开门营业，舖外广告牌仍见沾有油漆。
有邻舖职员讲述昨日事发经过，指她自己当时正在店内工作，「突然之间听到嘭一声，佢（疑犯）淋完之后掟低个樽，就跑走咗，我一出嚟睇，哇，已经黑晒喇成个地下」。她形容被淋油格仔舖的店主，「成件衫、手同块面都系黑油，溅到眼」，又引述事后警方检走数个胶樽，并翻查闭路电视，据知疑犯是一名男子，犯案时「戴口罩戴晒帽咁」。
事发于昨日（24日）平安夜晚上8时20分，警方接报指信和中心2楼一间专卖玩具的格仔舖，被人淋泼黑油。警方将案件列作刑事毁坏，交由旺角刑事调查队第三队跟进，正追缉一名年约40岁的男疑犯。案发时疑犯戴黑口罩、身穿白色上衣、灰色背心及黑色裤。
昨日案发后现场一片狼藉，油迹遍布店舖格仔柜，甚至商场走廊地面也多处沾上黑油。据知清洁工须用天拿水进行清理，直至平安夜晚上深夜才完成清洁。
