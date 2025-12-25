Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

信和中心格仔舖淋油｜邻舖险遭殃 职员称疑犯「淋完掟低个樽就跑走咗」

突发
更新时间：14:58 2025-12-25 HKT
发布时间：14:58 2025-12-25 HKT

旺角弥敦道信和中心2楼一间格仔舖，于昨晚（24日）平安夜遭人淋泼黑色油漆，46岁姓郑店舖负责人同遭殃被黑油泼中，眼部不适需要送院治理。事隔一日圣诞节，今日（25日）下午时分，涉事格仔舖门口及走廊一度沾满的黑色油漆已被清理，惟格仔舖未有开门营业，舖外广告牌仍见沾有油漆。

有邻舖职员讲述昨日事发经过，指她自己当时正在店内工作，「突然之间听到嘭一声，佢（疑犯）淋完之后掟低个樽，就跑走咗，我一出嚟睇，哇，已经黑晒喇成个地下」。她形容被淋油格仔舖的店主，「成件衫、手同块面都系黑油，溅到眼」，又引述事后警方检走数个胶樽，并翻查闭路电视，据知疑犯是一名男子，犯案时「戴口罩戴晒帽咁」。

相关报道：旺角信和中心格仔舖遭淋黑油 蒙面狂徒逃之夭夭

事发于昨日（24日）平安夜晚上8时20分，警方接报指信和中心2楼一间专卖玩具的格仔舖，被人淋泼黑油。警方将案件列作刑事毁坏，交由旺角刑事调查队第三队跟进，正追缉一名年约40岁的男疑犯。案发时疑犯戴黑口罩、身穿白色上衣、灰色背心及黑色裤。

昨日案发后现场一片狼藉，油迹遍布店舖格仔柜，甚至商场走廊地面也多处沾上黑油。据知清洁工须用天拿水进行清理，直至平安夜晚上深夜才完成清洁。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
2025-12-24 14:29 HKT
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
7小时前
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
饮食
6小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
17小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
2025-12-24 13:32 HKT
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎
圣诞最伏交换礼物巡礼！网民晒冷「地狱级」创意 1款「绝交级」礼物竟大受欢迎｜Juicy叮
时事热话
3小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
前《东张》女神弃6.7万政府工！做完政协入浸大任高级职位 曾拍百部剧集星运奇差
影视圈
2025-12-24 15:07 HKT
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
19小时前
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
60岁雪梨外形突变佬味浓？通波仔后状态曝光 传经济拮据获徐少强兄弟接济曾霸气反击
影视圈
5小时前